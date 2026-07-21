Calici di Stelle 2026: vino, teatro, musica e sapori toscani

Una notte d’estate nel cuore della campagna toscana, tra grandi vini, sapori del territorio, musica dal vivo e storie capaci di raccontare il mondo del vino con ironia e leggerezza. Giovedì 30 luglio, dalle 19.30 alle 23.30, la Fattoria del Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini celebra Calici di Stelle 2026 con una serata che unisce enogastronomia e spettacolo.

“Ho ideato Calici di Stelle nel 1996 come festa estiva in notturna dedicata al vino, alla musica e ai giovani wine lovers. Fino dall’inizio", afferma Donatella Cinelli Colombini, "mirava a portare i consumatori in vacanza nei luoghi dei grandi vini e farglieli assaggiare in momenti festosi, accompagnati da piatti tipici e musica. Negli anni l’iniziativa si è sviluppata con eventi nelle cantine e nelle piazze. Oggi è organizzata dal Movimento Turismo del Vino, presieduto da Violante Gardini Cinelli Colombini, si svolge dal 24 luglio al 16 agosto con centinaia di eventi in tutta Italia. In Toscana gli appuntamenti hanno un carattere festaiolo ma colto e quello organizzato alla Fattoria del Colle di Trequanda “In Toscana fra passato e presente” ne è un esempio: ci sono musica dal vivo, Brunello e Spumante Brut metodo classico millesimato da Sangiovese in purezza, piatti tradizionali e rivisitati ma anche una novellatrice che racconta in chiave comica la storia del vino”.

Ad accogliere gli ospiti nel parco del Vecchio Frantoio saranno le note del compositore e polistrumentista Andrea Pinsuti, che accompagneranno il primo brindisi della serata con lo Spumante Brut Rosé Metodo Classico da Sangiovese in purezza, servito insieme alle schiacciate salate. Nello stesso spazio saranno presenti anche la boutique di abbigliamento Littorio e la Profumeria Nella di Gloria del Dottore, che presenteranno le loro novità.

Prima della cena sarà invece l’attrice Silvia Priscilla Bruni a prendere la scena con un originale racconto dedicato alla storia del vino: una narrazione basata su vicende reali, ma interpretata attraverso curiosità, paradossi, personaggi e situazioni divertenti. Un modo inconsueto e coinvolgente per introdurre il pubblico al protagonista della serata e alla cultura millenaria che lo accompagna.

La cena sarà proposta a buffet con otto piatti tipici rivisitati, pensati per raccontare l'incontro tra le tradizioni gastronomiche del territorio e una sensibilità più contemporanea. La Macelleria Belli di Torrita, eccellenza locale capace di reinterpretare con creatività la grande tradizione della norcineria toscana, proporrà il carpaccio di arista, le bombette con macinato e scamorza e la soprassata in insalata.

A queste specialità si aggiungeranno le preparazioni della chef della Fattoria del Colle Doriana Marchi, dalla panzanella alla pasta prodotta con grano della Val d’Orcia e condita con un antico sugo toscano, fino ai pinci con salsa all’aglione. Ad accompagnare il percorso gastronomico saranno alcuni dei vini più rappresentativi delle cantine di Donatella Cinelli Colombini, scelti per un abbinamento dal carattere estivo: Sanchimento Igt Toscana Bianco, Rosa di Tetto Igt Toscana Rosato, il Supertuscan Il Drago e le 8 Colombe Igt Toscana Rosso e Brunello di Montalcino.

Il finale sarà affidato a due specialità dolci della tradizione locale: le meringhe, o sospiri, con panna di Castiglion d’Orcia e la Schiacciata di Rapolano, accompagnate da Passito di Traminer e Spumante.Con il dessert prenderà il via la seconda parte della serata, che vedrà nuovamente protagonisti Silvia Priscilla Bruni e Andrea Pinsuti, tra teatro, musica e la possibilità di lasciarsi coinvolgere dal ritmo e dal ballo.