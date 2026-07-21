Lombardia: bando per rilancio mercati comunali

Regione Lombardia continua a investire sul commercio di prossimità, riconoscendone il valore non solo economico, ma anche sociale, culturale e di presidio del territorio. In questa direzione si inserisce il nuovo bando da 8 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, per sostenere gli Enti locali nella riqualificazione dei mercati comunali e delle aree mercatali.

La misura nasce dalla consolidata collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni, partner fondamentali nella valorizzazione dei territori e nell’attuazione di politiche di sviluppo vicine alle esigenze delle comunità. L’obiettivo è accompagnare la trasformazione dei mercati in poli polifunzionali, capaci di integrare commercio, servizi, iniziative culturali e occasioni di socialità, rafforzando l’attrattività dei centri urbani e la qualità della vita dei cittadini, con una particolare attenzione ai Comuni con meno di 30.000 abitanti.

Il provvedimento conferma la strategia che Regione Lombardia porta avanti da anni a sostegno del commercio locale, considerato una leva fondamentale per la competitività del sistema lombardo ma anche uno strumento per mantenere vivi quartieri, centri storici e comunità. I mercati rappresentano infatti luoghi di incontro, relazione e identità, contribuendo alla sicurezza, alla vivibilità degli spazi pubblici e alla coesione sociale.

“Con questa nuova iniziativa", dichiara Guidesi, "confermiamo la scelta di Regione Lombardia di investire con convinzione sul piccolo commercio, che rappresenta un patrimonio prezioso per le nostre Comunità. I mercati non sono soltanto luoghi di vendita: sono spazi di incontro, servizi e relazioni, capaci di generare valore economico ma anche sociale e culturale”.

“Per questo vogliamo accompagnare i comuni in un percorso di riqualificazione che guarda al futuro. Per avere mercati di qualità servono spazi rinnovati, sicuri, con tutti i servizi e attrattivi per i consumatori. Il decoro e la modernizzazione degli spazi può garantire un’offerta di qualità e un servizio stabile”.

Il bando finanzierà interventi di riqualificazione, rigenerazione, costruzione, ampliamento e adeguamento delle strutture e delle aree mercatali, con l’obiettivo di renderle più moderne, accessibili, sicure, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. L’ambizione è quella di favorire la nascita di spazi sempre più polifunzionali, in grado di ospitare non solo attività commerciali, ma anche servizi di interesse collettivo, iniziative culturali e momenti di aggregazione.

Particolare attenzione è riservata ai Comuni con meno di 30.000 abitanti, che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili. Per gli altri enti locali lombardi il sostegno sarà pari al 50%. Il contributo massimo concedibile è di 400.000 euro per progetto, a fronte di un investimento minimo di 150.000 euro.

La dotazione complessiva della misura è pari a 8 milioni di euro, frutto dell’integrazione tra fondi statali destinati ai mercati rionali e risorse proprie di Regione Lombardia dedicate alla competitività dei territori. L’attuazione degli interventi prevede l’erogazione di un acconto nel 2027 e del saldo nel 2028.

Il bando sarà pubblicato e illustrato nelle prossime settimane attraverso i canali istituzionali di Regione Lombardia: www.imprese.regione.lombardia.it.