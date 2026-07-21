EFA News è Media Partner di Auténtica Premium Food

Auténtica, evento strategico che ha l’obiettivo di favorire l’interazione tra l’industria della gastronomia e i professionisti provenienti da vari settori esterni, tra cui salute, scienza, tecnologia, sport, filosofia, economia, architettura e comunicazione, si terrà il 14 e il 15 settembre a Siviglia e sarà uno spazio in cui la gastronomia e l’industria alimentare si intrecceranno con altre figure di spicco della nostra società per contribuire allo sviluppo del settore alimentare.

Il focus di Auténtica Premium Food è la presentazione delle innovazioni di prodotto, ponendo l’accento sulla tracciabilità, sul rispetto dell’origine e sulla sostenibilità ambientale. La fiera mira a superare la logica delle transazioni commerciali convenzionali, focalizzandosi principalmente sulla trasmissione del valore intrinseco del prodotto: la sua storia, l’impatto ecologico e i benefici per la salute dei consumatori.

L’evento offre alle aziende uno spazio di comunicazione volto a posizionare e ad associare i marchi a standard di qualità elevati, promuovendo allo stesso tempo una nuova consapevolezza sociale ed economica intorno alla filiera agroalimentare.

La fiera è aperta a tutti quei produttori, dell’industria alimentare e delle bevande, che cercano e propongono un nuovo dialogo con la grande distribuzione, il settore retail, i negozi alimentari specializzati, gli chef, gli importatori alimentari, il settore Horeca e l’industria dell’ospitalità in generale.

EFA News è stata selezionata come unico Media Partner internazionale.