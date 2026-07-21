Nestlé perde un pezzo: stop allo stabilimento in Ungheria

I giornali ungheresi parlano di "fine di un'era". Fa scalpore la notizia che Nestlé chiuderà lo stabilimento di Diósgyőr, in Ungheria, entro il 2026. La decisione, dicono dalla multinazionale elvetica, è stata dettata dal calo della domanda di prodotti dolciari stagionali.

L'impianto, che produce figure di cioccolato cave per i marchi Smarties, KitKat e Milky Bar, esporta in oltre 20 paesi nel mondo. Tuttavia, negli ultimi anni ha registrato un significativo calo della domanda; di conseguenza, oggi contribuisce per meno del 3% al fatturato di Nestlé Ungheria e per lo 0,4% al volume di produzione complessivo.

La multinazionale svizzera ha "avviato trattative per la vendita e la futura gestione dello stabilimento", dichiarando di voler cedere l'impianto a "un investitore intenzionato a proseguire la produzione dolciaria".

Nestlè non ha reso noto quanti dipendenti saranno coinvolti nella chiusura dell'impianto ma ha sottolineato l'obiettivo di trasferire "il maggior numero possibile di collaboratori al nuovo proprietario".

La decisione, conferma Nestlé, è motivata da un "calo della domanda di prodotti dolciari stagionali", fatto che solleva interrogativi sull'interesse dei consumatori verso questa categoria di prodotti. Le attività cesseranno nel dicembre 2026: ulteriori dettagli saranno comunicati in un "momento successivo".

Nestlé ha confermato che le trattative con i potenziali investitori sonobgiunte a uno stadio avanzato e ha dichiarato che ulteriori dettagli saranno resi noti in un secondo momento. L’azienda ha confermato che i suoi prodotti di cioccolato cavi continueranno a essere disponibili anche in futuro: la produzione verrà trasferita a un produttore indipendente che opera secondo i rigorosi standard di qualità di Nestlé, garantendo che i prodotti mantengano le stesse caratteristiche tecniche nonostante non vengano più realizzati nello stabilimento di Diósgyőr.