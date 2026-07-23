Mars chiude la storica fabbrica di Newark

L'azienda dolciaria Mars ha annunciato la chiusura della sua sede di Newark. Oltre alla perdita di 307 posti di lavoro la chiusura segna la fine di un legame tra la "Brick City" Newark e il colosso dolciario,: una storia nata negli anni Quaranta che ha visto la nascita del suo marchio più iconico: gli M&M’s."A seguito di un'approfondita revisione della nostra presenza logistica per la divisione Ma...