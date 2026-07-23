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CLARA MOSCHINI

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Pasta italiana: un mercato da 247 mln euro

Sempre più popolari gluten free e altre nuove tendenze ma i modelli tradizionali resistono

La passione degli italiani per la pasta si evolve. Se un alimento tipico della tradizione, con un consumo italiano pro capite di 23,1 kg annui (per un totale di 1.730.121 tonnellate di pasta consumate nel 2025 a livello nazionale), riesce a mantenersi protagonista della spesa, è anche per la sua capacità di interpretare tendenze, cambiamenti degli stili di vita, nuove frontiere del gusto e della n...

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EFA News - European Food Agency
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