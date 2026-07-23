Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Psa. Filippini: "Massima allerta in Toscana"
Commissario ribadisce ruolo strategico della Rete Izs nell'emergenza
“L’aggravarsi della situazione della Peste Suina Africana in Toscana dimostra che l'attenzione su questa malattia deve rimanere alta. Al tempo stesso, è importante ribadire che la Psa non è una zoonosi e non rappresenta alcun rischio per l'uomo. Questo, però, non significa abbassare la guardia. La sorveglianza sanitaria resta infatti essenziale, perché molte altre malattie animali possono avere u...
lml - 61961
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency