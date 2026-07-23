Psa. Filippini: "Massima allerta in Toscana"

“L’aggravarsi della situazione della Peste Suina Africana in Toscana dimostra che l'attenzione su questa malattia deve rimanere alta. Al tempo stesso, è importante ribadire che la Psa non è una zoonosi e non rappresenta alcun rischio per l'uomo. Questo, però, non significa abbassare la guardia. La sorveglianza sanitaria resta infatti essenziale, perché molte altre malattie animali possono avere u...