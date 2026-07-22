Federlogistica rafforza il suo ruolo internazionale

Si rafforza il ruolo internazionale di Federlogistica. Il presidente Davide Falteri è stato cooptato ufficialmente nel Board della European Logistics Association (ELA), il principale organismo europeo della logistica e della supply chain.

L’elezione è stata finalizzata all’indomani della firma, avvenuta a Marsiglia il 20 luglio, del Protocollo di Collaborazione Internazionale sulla Logistica Integrata tra Federlogistica e ACLI Terra, con l’obiettivo di sviluppare nuovi percorsi di collaborazione nei settori della logistica, delle filiere produttive, dell’agroalimentare, della sostenibilità e internazionalizzazione delle imprese.

L’accordo promuoverà attività di formazione, missioni istituzionali e imprenditoriali, studi e iniziative dedicate all’innovazione e alla valorizzazione del Made in Italy, nella convinzione che la competitività dell’agroalimentare italiano dipenda sempre più dalla qualità delle reti logistiche che accompagnano i prodotti dal territorio ai mercati internazionali.

"Quella sottoscritta ieri è molto più di un’intesa - afferma Nicola Tavoletta, presidente di Acli Terra - È una collaborazione strutturata che nasce in Italia dall’incontro tra due antiche organizzazioni e che intende offrire ai propri associati strumenti internazionali per una logistica sicura, veloce ed economica. È un valore aggiunto per l’economia del Mediterraneo, fondato sulla qualità del Made in Italy. Al primo posto poniamo la sicurezza e un’adeguata redditività degli operatori. Questo significa lavorare per l’Europa".

"Ricevo questo incarico con senso di responsabilità - dichiara Davide Falteri - Non è un traguardo personale, ma un’opportunità per rappresentare il sistema logistico italiano e contribuire a dare una voce sempre più autorevole al Mediterraneo all’interno delle istituzioni europee. Credo in una logistica capace di unire competitività e valori, innovazione e cultura, efficienza e sostenibilità".

Con la firma del Protocollo di Marsiglia e l’ingresso del proprio presidente nel Board della European Logistics Association, Federlogistica conferma il proprio impegno nel promuovere una logistica sempre più internazionale, capace di integrare sviluppo economico, agricoltura, cultura, innovazione e cooperazione, trasformando le connessioni tra territori in opportunità di crescita per le imprese e per le comunità.