Vino ungherese registrato come nuova Dop Ue

La Commissione Europea ha approvato la registrazione del vino ungherese Mura/Murai come Denominazione di Origine Protetta (Dop). Il Mura/Murai è un vino prodotto nella regione vinicola di Mura, nel sud-ovest dell'Ungheria, vicino ai confini con Croazia e Slovenia, famoso per i suoi aromi e sapori intensi, il corpo pieno e una struttura acida fresca e vivace. La reputazione e la qualità del vino sono strettamente legate all'ambiente geografico della regione e alle tradizioni vitivinicole locali sviluppatesi nel tempo.

La Dop tutela le varietà di vino bianco, rosso e Siller, uno stile tradizionale che si colloca tra un rosato scuro e un rosso chiaro. Il loro sapore riflette le specifiche condizioni naturali della zona, tra cui il clima mite e umido e l'influenza del fiume Mura. I vini bianchi Mura/Murai si caratterizzano per la loro fresca acidità e i profumi fruttati. I vini Siller e rossi presentano un sapore intenso con note di frutti rossi.