Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Il food and beverage Ue fa breccia nei consumatori esteri
Eurobarometro Flash: i prodotti europei godono di "solida reputazione"
La Commissione europea ha pubblicato oggi un nuovo Eurobarometro Flash sull'immagine dei prodotti alimentari e delle bevande dell'UE in 11 mercati internazionali. Dal report emerge che tali prodotti godono di una reputazione solida e sempre più positiva all'estero. I risultati indicano che gli alimenti e le bevande dell'UE sono già ben radicati nelle abitudini di consumo globali, in particolare negli E...
Fc - 61977
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency