Il food and beverage Ue fa breccia nei consumatori esteri

La Commissione europea ha pubblicato oggi un nuovo Eurobarometro Flash sull'immagine dei prodotti alimentari e delle bevande dell'UE in 11 mercati internazionali. Dal report emerge che tali prodotti godono di una reputazione solida e sempre più positiva all'estero. I risultati indicano che gli alimenti e le bevande dell'UE sono già ben radicati nelle abitudini di consumo globali, in particolare negli E...