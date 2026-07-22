Enoturismo: a Lonato del Garda le "Notti del Vino"

A Lonato del Garda tornano ‘Le Notti del Vino‘, due serate tra degustazioni, cultura, musica e osservazione delle stelle nella suggestiva Rocca Viscontea Veneta. Il 26 e 27 agosto la manifestazione, promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, e presentata a Palazzo Pirelli dagli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda), farà tappa nella cittadina gardesana con un ricco programma dedicato alle eccellenze enologiche, ai prodotti tipici e alla scoperta del patrimonio storico e culturale. La ‘perla del Garda‘ si prepara così ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati al vino italiano. La splendida Rocca Viscontea Veneta sarà il palcoscenico di un evento inserito nel calendario nazionale delle ‘Notti del Vino’, iniziativa che ogni anno coinvolge numerosi Comuni italiani per promuovere la cultura del vino, l’enoturismo e le peculiarità dei territori.

“La vocazione per il vino è molto evidente in questa parte di Lombardia", ha sottolineato Beduschi, "ed è uno degli asset fondamentali della volontà di sfruttare questa ricchezza come volano naturale per il turismo. Le produzioni di vino e buon cibo sono elementi fondamentali di un turismo esperienziale, di qualità, fattori che ci consentono di far conoscere sempre di più il nostro ‘terroir‘ e le nostre bellezze naturali. Senza il lavoro dei nostri agricoltori e viticoltori non avremmo gli scenari naturali magnifici del lago di Garda, delle colline moreniche e dei tratti montani della nostra regione. Anche quella di Lonato è una vetrina imprescindibile per la nostra economia, per mantenere elevato lo standard di reputazione che grazie a tanti produttori della zona riusciamo a mostrare a tutto il mondo”.

“La Lombardia ha tutte le carte in regola per essere protagonista con i suoi territori ed eccellenze. Il nostro compito", ha detto Massari, "è collegare queste ricchesse alle passioni dei viaggiatori costruendo proposte riconoscibili, capaci di coinvolgere anche le destinazioni meno note. Per sviluppare un turismo piu diffuso, aumentare la permanenza, generare ricadute concrete per cantine, ristorazione e strutture ricettive locali. La scelta di due giornate offre più tempo per conoscere Lonato e il suo territorio. Quando parliamo di turismo delle passioni il vino parte avantaggiato, perchè mette insieme paesaggio, storia, cultura e convivialità in un solo calice. E più si approfondisce la sua conoscenza più diventa piacevole studiarlo, naturalmente con responsabilità”.

La scelta di Lonato – patrocinata da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Brescia – è il risultato di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Fondazione Ugo da Como e l’Associazione Le Virtù Veronesi, partner organizzativo per l’edizione 2026. Per due serate il parco della Rocca si trasformerà in un elegante percorso del gusto, dove i visitatori potranno entrare in contatto con le cantine del territorio (grazie anche al coinvolgimento dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda), degustare vini selezionati e assaporare prodotti tipici locali, vivendo un’esperienza capace di unire tradizione, qualità e convivialità in uno dei luoghi simbolo della Città.

Non solo musica e degustazioni, ma anche arte e astronomia: i visitatori potranno, infatti, accedere senza costi aggiuntivi alla mostra "Nepal Today. In the Forest in the Villages‘, allestita presso la Sala del Capitano della Rocca, visitare il Museo Ornitologico e osservare il cielo stellato grazie alla collaborazione con l’Unione Astrofili Bresciani, trasformando la serata in un percorso che unisce gusto, arte, scienza e cultura.