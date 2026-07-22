Piemonte. Fotovoltaico: nuova legge tutela sistema produttivo

Arrivare entro il 2030 a tagliare il traguardo di produzione di quasi 5 gigawatt di energia da fonti rinnovabili fissato al Governo è l’obiettivo che si pone la legge approvata il 21 luglio a maggioranza dal Consiglio regionale.

La norma presentata dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati si propone di individuare ulteriori aree idonee per l’installazione di pannelli fotovoltaici: non solo tetti, coperture di parcheggi, cave non più utilizzate, ma anche aree agricole coltivate che potranno essere coperte almeno in parte da pannelli fotovoltaici ma preservando comunque le colture e il paesaggio.

"Assicuriamo al Piemonte un quadro chiaro e tempi definiti, diamo certezze agli investitori e velocizziamo l'iter autorizzativo tagliando nettamente la burocrazia e ponendo un freno deciso al consumo incontrollato di suolo e alla speculazione", chiarisce Marnati. "La nostra linea è chiara: sì alle rinnovabili per l'autonomia energetica del nostro sistema produttivo, ma nel totale rispetto del territorio. Abbiamo individuato le vere aree idonee dando priorità assoluta ai siti già compromessi e antropizzati: edifici, parcheggi, siti da bonificare, aree industriali dismesse, ferrovie e autostrade. Una scelta precisa che non è una liberalizzazione selvaggia verso il consumo di suolo ma che intende blindare e tutelare i nostri suoli agricoli produttivi, che per il Piemonte rappresentano un patrimonio inestimabile fatto di eccellenze uniche e identitarie. Inoltre, dimostriamo nei fatti che è possibile coniugare sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e sviluppo economico per le nostre imprese. Le energie rinnovabili", conclude l'assessore, "servono e sono una priorità per l'autonomia energetica del Paese e del nostro sistema produttivo, ma devono nascere nel rispetto dell'agricoltura di pregio, della biodiversità e del paesaggio".