Electrolux professional, secondo trimestre in discesa

Vendite nette a 3.036 milioni di corone svedesi pari a oltre 273,7milioni di euro, in diminuzione del 5%. Su base organica, le vendite sono diminuite del 3,8%: l'effetto valutario è stato pari a -1,9% e quello delle acquisizioni allo 0,6%. Sono questi i numeri principali del secondo trimestre 2026 di Electrolux professional, fornitore globale per il mondo della ristorazione e del coffee & beverage. L'ebitda è...