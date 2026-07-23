Aife rinnova governance e punta su nuove generazioni

Continuità nella guida e rinnovamento nella governance. È questo il messaggio emerso dall'Assemblea dei soci di Aife/Filiera Italiana Foraggi, che ha confermato Gian Luca Bagnara alla presidenza dell'Associazione e rinnovato il Consiglio direttivo con l'ingresso di nuove figure imprenditoriali, espressione di una generazione chiamata a contribuire allo sviluppo futuro della filiera.

Tra i nuovi componenti del Consiglio direttivo figurano Alice Lodi (foro), 27 anni, imprenditrice agricola di Mirabello (Ferrara), quarta generazione dell'azienda agricola Lodi Vittorio e Gianfranco, e Davide Carli, esponente del Gruppo Carli, realtà storica del comparto della disidratazione dei foraggi. Due ingressi che testimoniano la volontà dell'Associazione di affiancare all'esperienza maturata negli anni il contributo di una nuova generazione di imprenditori, chiamata a confrontarsi con le sfide che attendono il settore.

Una scelta che conferma l'impegno di Aife/Filiera Italiana Foraggi nel costruire una rappresentanza sempre più dinamica e capace di interpretare le trasformazioni che stanno interessando il mondo agricolo e la filiera dei foraggi, puntando su innovazione, competitività, sostenibilità e valorizzazione delle produzioni italiane.

“Negli ultimi dieci anni Aife/Filiera Italiana Foraggi ha compiuto un importante percorso di crescita, consolidando il proprio ruolo di rappresentanza della filiera e rafforzando la propria presenza nei confronti delle istituzioni e sui mercati internazionali. Oggi vogliamo proseguire su questa strada investendo anche sulle persone. Il ricambio generazionale non è un passaggio scontato nel mondo agricolo, ma rappresenta una scelta strategica per garantire continuità, nuove competenze e una visione sempre più orientata al futuro. L'ingresso di giovani imprenditori nel Consiglio direttivo è un segnale concreto della volontà di costruire un'Associazione capace di crescere insieme alle imprese che rappresenta”, dichiara Gian Luca Bagnara.

Tra i volti della nuova generazione c'è Alice Lodi, che accoglie il nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. “Sono molto orgogliosa di entrare a far parte del Consiglio direttivo di Aife/Filiera Italiana Foraggi. Per me questo incarico rappresenta una nuova sfida e un'importante opportunità di crescita. È un segnale che l'Associazione crede nelle nuove generazioni e apre sempre di più la propria governance a competenze ed esperienze nuove. Sono pronta a mettere a disposizione il mio entusiasmo e il lavoro che ogni giorno svolgo in azienda per contribuire allo sviluppo della filiera”.

Per la giovane imprenditrice le priorità sono chiare. “Dobbiamo continuare a investire sulla qualità del foraggio disidratato, che rappresenta uno dei principali punti di forza della nostra filiera", dice Lodi. "È necessario rafforzare ulteriormente la promozione della produzione italiana sui mercati esteri, senza però dimenticare il mercato nazionale, dove esistono ancora importanti margini di crescita. Porterò in Consiglio il contributo della mia esperienza, la voglia di imparare e di confrontarmi con imprenditori che hanno costruito il percorso di Aife/Filiera Italiana Foraggi, lavorando insieme per affrontare le sfide future del settore”.

Con il rinnovo degli organi associativi, Aife/Filiera Italiana Foraggi conferma così il proprio impegno nel rappresentare la filiera italiana dei foraggi disidratati, promuovendo il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca e accompagnando il comparto in una fase di profonda evoluzione, nella consapevolezza che il confronto tra esperienza e nuove generazioni rappresenta uno dei principali fattori di crescita per il futuro del settore.

"Il rinnovo della governance segna una nuova fase nella storia dell'Associazione", riflette in conclusione Bagnara, "che coniuga la continuità della guida con l'ingresso di una nuova generazione di imprenditori chiamata a costruire l'Aife/Filiera Italiana Foraggi del futuro".