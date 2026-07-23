Findus: surgelati per una sostenibilità a 360 gradi

In un contesto in cui la riduzione dello spreco alimentare è sempre più centrale per la sostenibilità dei sistemi alimentari e il costo della vita continua a crescere, un miglior utilizzo degli alimenti surgelati può far risparmiare alle famiglie europee fino a 624 euro l’anno, semplicemente riducendo gli sprechi ed evitando acquisti non necessari. È quanto emerge dalla seconda edizione di Frozen in Focus, il report annuale presentato da Findus, parte del Gruppo Nomad Foods, leader del settore surgelati in Europa, che ha coinvolto 10.750 adulti in Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Svezia e Croazia .

Secondo lo studio, una famiglia europea su 2 getta ogni mese verdure fresche non consumate, mentre meno di 3 su 10 fanno lo stesso con quelle surgelate. Un dato che evidenzia il ruolo che una gestione più efficiente degli alimenti può avere nella riduzione dello spreco domestico e nel contenimento della spesa delle famiglie.

A riguardo, EFA News ha intervistato Alessandro Solazzi, Cluster Marketing Director Southern Europe Findus.

I surgelati: una scelta sostenibile e anche benefica per la salute?

Il surgelato rappresenta un alleato importante nella vita di tutti i giorni: una soluzione pratica che permette di avere sempre a disposizione ingredienti di qualità, aiutandoci a costruire con maggiore facilità pasti bilanciati e nutrienti, anche quando il tempo per cucinare è limitato. Pensiamo, ad esempio, alle verdure surgelate: consentono di avere sempre una base vegetale pronta, rendendone più semplice il consumo giornaliero anche in una quotidianità caratterizzata da ritmi sempre più intensi. In Findus selezioniamo i nostri vegetali dai migliori raccolti, nel perfetto momento di maturazione, e questo permette di preservarne il gusto e mantenere intatte le proprietà nutritive. Accanto all’aspetto nutrizionale, il surgelato offre un contributo concreto anche sul fronte della sostenibilità: la lunga conservabilità e la porzionatura flessibile permettono di ridurre gli sprechi alimentari domestici, consentendo di utilizzare solo la quantità necessaria, quando serve.

Il report “Frozen in Focus” ha coinvolto sei Paesi europei: l'Italia come si classifica?

La seconda edizione del nostro report “Frozen in Focus”, un’indagine realizzata in sei Paesi europei, conferma come il tema dello spreco alimentare sia sempre più centrale nelle abitudini e nella sensibilità dei consumatori. Dal confronto internazionale emerge una maggiore attenzione al tema da parte degli italiani: rispetto alla media europea, infatti, il nostro Paese mostra una più elevata sensibilità nella gestione degli alimenti e nella riduzione degli sprechi domestici. Questo atteggiamento virtuoso riguarda sia i prodotti freschi sia quelli surgelati: il 39% degli adulti italiani dichiara di buttare via verdure fresche non consumate almeno una volta al mese, un dato inferiore rispetto alla media europea del 46%. Allo stesso modo, per quanto riguarda le verdure surgelate, il 53% degli italiani dichiara di non sprecarle mai, rispetto al 42% della media europea.

Quali sono i prodotti surgelati che i consumatori acquistano di più nell'ottica di una scelta sostenibile o di risparmio?

Negli ultimi anni assistiamo ad una crescente attenzione dei consumatori verso prodotti che uniscano qualità, praticità e convenienza, anche in un’ottica di maggiore consapevolezza rispetto alla gestione della spesa e alla riduzione degli sprechi. All’interno del comparto surgelato, i vegetali rappresentano sicuramente una delle categorie più associate a questi valori: consentono infatti di avere sempre a disposizione una base vegetale pronta, utilizzabili nella quantità necessaria e con una grande versatilità in cucina. Ma anche pesce e pollo rispondono a esigenze sempre più diffuse, perché permettono di organizzare i pasti in modo semplice, bilanciando l’apporto di proteine e contribuendo a una dieta varia. In generale, il mercato dei surgelati continua a dimostrare una forte vitalità, trainato da tre principali driver di crescita: la qualità dei prodotti, oramai pienamente riconosciuta, l’elevato profilo nutrizionale e il forte valore di servizio, tutti elementi sempre più ricercati dai consumatori.

Qual è la strategia complessiva di Findus ai fini della lotta al food waste?

La lotta allo spreco alimentare è una priorità per Findus e per tutto il Gruppo Nomad Foods, e si inserisce all’interno di un percorso più ampio di responsabilità ambientale lungo tutta la filiera. A livello di Gruppo, Nomad Foods ha aderito all’iniziativa internazionale 10x20x30 che riunisce i maggiori retailer, produttori e fornitori alimentari con l’obiettivo di ridurre del 50% lo spreco alimentare commestibile entro il 2030, rispetto ai livelli del 2015. Contribuiamo a questo obiettivo attraverso l'ottimizzazione dei processi produttivi per prevenire gli sprechi, la valorizzazione delle eccedenze alimentari destinandole alla mangimistica e la donazione di prodotti sicuri ma non conformi agli standard estetici o commerciali a enti benefici e organizzazioni del territorio.