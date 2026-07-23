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"Neofobia": un problema dell'infanzia di oggi
8 bambini su 10 rifiutano i cibi nuovi: l'estate occasione per invertire la tendenza
L'estate è il tempo dei viaggi, delle vacanze, dei pranzi in famiglia e delle nuove esperienze. Anche a tavola. È proprio in questo periodo che le bambine e i bambini hanno più occasioni per entrare in contatto con ingredienti e tradizioni culinarie diverse. Eppure, davanti a un alimento sconosciuto, molti reagiscono ancora con un deciso: "Questo non lo mangio". Si tratta della neofobia alimentare, una...
lml - 61989
EFA News - European Food Agency
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