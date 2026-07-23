Macfrut 2027 a vele spiegate

Viaggia a pieno ritmo la macchina organizzativa di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola. Archiviata un’edizione 2026 di successo, che ha registrato un incremento del 12% dei visitatori e una forte crescita delle presenze estere provenienti da 80 Paesi, il team di Cesena Fiera è già al lavoro per l’edizione 2027, che si preannuncia di grandi numeri. A tre mesi dalla conclusione della manifestazione, la campagna di rebooking, con diritto di prelazione fino al prossimo 31 luglio, ha registrato la conferma di oltre 200 aziende per 10mila metri quadrati di spazi espositivi già occupati: un risultato mai raggiunto in così breve tempo nelle precedenti edizioni, tanto da aggiungere già ora un padiglione espositivo in più. Un dato che conferma il successo della manifestazione grazie a un format unico che offre opportunità di business insieme ai temi della conoscenza.

“Stiamo raccogliendo i frutti di un grande Macfrut 2026, al punto che tantissime aziende hanno immediatamente chiesto di confermare, e in molti casi ampliare, lo spazio espositivo", esordisce il presidente Patrizio Neri. "Nell’edizione scorsa, l’intero sistema ortofrutticolo ha fatto squadra e si è riconosciuto in Macfrut come unica fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta del nostro Paese, un appuntamento dove è fondamentale esserci per fare business, per crescere nei mercati esteri dove abbiamo raggiunto la cifra record di 900 buyer, e nel contempo comprendere dove va il settore attraverso un programma di contenuti di caratura mondiale con i massimi esperti del settore. Il nostro obiettivo è arrivare a occupare lo spazio fieristico del Rimini Expo Centre per 30mila metri quadrati, un traguardo che segnerebbe il punto massimo della fiera, anche alla luce dell’accordo con Growtech nell’area del preraccolta e al ritorno di Fieravicola manifestazione biennale”.

Contestualmente alla parte commerciale, prosegue l’attività fieristica sul fronte dei contenuti che hanno già visto nelle settimane scorse un incontro con il Comitato Macfrut e il Comitato Tecnico scientifico presieduto da Paolo De Castro. Già definita la Regione partner dell’edizione 2027, in programma dal 20 al 22 aprile al Rimini Expo Centre: sarà il Piemonte. Con i suoi oltre 50mila ettari di superficie, il Piemonte è tra le principali regioni ortofrutticole italiane, caratterizzata da una forte specializzazione nelle produzioni di frutta fresca, a guscio e piccoli frutti.

“Macfrut si caratterizza per essere un evento non limitato ai tre giorni di fiera, ma operativo per l’intero arco dell’anno", conclude Luigi Bianchi, Executive Manager di Macfrut. "Un’attività continuativa fatta di incontri, relazioni, affiancamento degli espositori, partecipazione a eventi di settore e presidio dei mercati esteri. Questo è possibile grazie a un team che quotidianamente lavora con competenza e passione per costruire opportunità concrete e accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione”.