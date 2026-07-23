Italia e Senegal a confronto su cooperazione e Piano Mattei

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha incontrato questa mattina al Masaf il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e dell'Allevamento del Senegal Cheikhou Oumar Ba. Il colloquio ha confermato la solidità delle relazioni tra i due Paesi e la comune volontà di rafforzare la cooperazione nel settore agricolo e della sicurezza alimentare.

Al centro dell'incontro il programma Area Africa, iniziativa promossa nell'ambito della Cooperazione italiana che coinvolge anche il Senegal e che punta a rafforzare gli ecosistemi agroalimentari attraverso formazione, assistenza tecnica, trasferimento tecnologico e sviluppo di filiere agricole sostenibili.

Lollobrigida ha ribadito l'importanza strategica del partenariato con Dakar, confermando la disponibilità dell'Italia a proseguire il lavoro con le autorità senegalesi per accelerare la realizzazione delle iniziative già avviate e individuare nuove opportunità di collaborazione a beneficio dei produttori agricoli e delle comunità locali.

Nel corso del confronto, il ministro italiano ha inoltre espresso apprezzamento per il sostegno assicurato dal Senegal alla candidatura di Maurizio Martina alla Direzione generale della Fao.

Da parte senegalese è stata manifestata la volontà del nuovo Governo di imprimere un'accelerazione al progetto Area, considerato uno strumento importante per sostenere lo sviluppo del settore primario e rafforzare la sicurezza alimentare. L'Italia ha confermato la piena disponibilità a collaborare in tutte le fasi del percorso, garantendo il necessario supporto tecnico e istituzionale.

Il programma prevede per il Senegal un contributo pubblico italiano di 67 milioni di euro, approvato nell'ambito della Cooperazione allo sviluppo, cui si affianca un investimento di pari importo del partner privato. L'iniziativa interesserà la regione della Casamance e vedrà il coinvolgimento del Ciheam di Bari e di realtà italiane di primo piano come il Gruppo BF.