Eventi catastrofici: ristori UE a Malta, Portogallo e Spagna

La Commissione europea ha approvato pagamenti anticipati per un totale di 103,6 milioni di euro a Malta, Portogallo e Spagna nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue), per alleggerire l'onere finanziario degli sforzi di ricostruzione dopo i danni causati dalle devastanti tempeste che hanno avuto luogo in questi paesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

Gli anticipi fanno seguito alle domande di sostegno del Fsue presentate da Malta, Portogallo e Spagna e alla valutazione tecnica positiva della Commissione che conferma il rispetto dei criteri di accesso al Fondo.

Malta fu colpita tra il 19 e il 21 gennaio 2026 dalla tempesta Harry. La tempesta ha causato inondazioni diffuse, danni costieri e perturbazioni dei trasporti, con impatti significativi sulle infrastrutture pubbliche, sui porti, sulla pesca, sull'acquacoltura, sui beni agricoli e sulle comunità locali. Malta riceverà un anticipo di 931.014 euro.

Il Portogallo è stato colpito tra il 22 gennaio e il 15 febbraio 2026 da una sequenza di tempeste eccezionalmente intense. Le tempeste hanno portato forti venti, turbolenze costiere e piogge intense che hanno portato a inondazioni e frane e hanno provocato 18 morti, danni materiali significativi e interruzioni nella fornitura di servizi essenziali. Il Portogallo riceverà un anticipo di 65,37 milioni di euro.

La Spagna è stata colpita tra il 22 gennaio e il 14 febbraio 2026 dalle stesse tempeste del Portogallo. Il risultato è stato l'interruzione prolungata di elettricità, acqua e telecomunicazioni che ha colpito migliaia di abitanti. Le persone hanno anche subito perdite materiali significative e molte case sono state distrutte o lasciate inabitabili. La Spagna riceverà un anticipo di 37,26 milioni di euro.

La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE per le tre domande. Se approvati, i pagamenti finali seguiranno in un secondo momento e dipenderanno dalle disponibilità di bilancio.

Dalla sua istituzione nel 2002, il Fondo di solidarietà dell'UE ha fornito oltre 11 miliardi di euro in assistenza a 148 eventi catastrofici, tra cui 128 catastrofi naturali e 20 emergenze sanitarie, in 25 Stati membri e sei paesi in via di adesione.