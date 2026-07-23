Anche l'Ue combatte la sua battaglia del grano

La produzione di cereali cala dopo il rimbalzo dell'anno scorso, mentre i semi oleosi e le colture proteiche mantengono un trend positivo. Sono queste, in estrema sintesi, le previsioni degli esperti dei gruppi di lavoro di Copa e Cogeca su cereali, semi oleosi e colture proteiche. La previsione è per "un'annata più difficile per i cereali dell'UE": per i semi oleosi si stima, invece, un altro raccolto a...