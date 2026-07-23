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Friuli-VG: 94 mln per agricoltura e sviluppo rurale
Irrigazione, benessere animale, infrastrutture con finalità ambientali tra gli ambiti di investimento
"Per il settore agroalimentare, ittico, forestale e montano con quest'assestamento di bilancio vengono stanziati complessivamente oltre 94 milioni di euro, ponendo particolare attenzione al Fondo di rotazione in agricoltura, allo scorrimento delle graduatorie dei bandi del Complemento per lo sviluppo rurale, al Programma valore agricoltura e al supporto ad aziende e consorzi". È il concetto espresso...
lml - 62016
EFA News - European Food Agency
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