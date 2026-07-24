Usa, 19 milioni di uova richiamate per salmonella

Midwest Poultry Services, uno dei più grandi produttori di uova in guscio degli Stati Uniti con radici che risalgono al 1875, con sede nell'Indiana, sta ritirando volontariamente dal mercato 1.589.577 dozzine di uova (sia a guscio bianco che a guscio bruno da allevamento a terra/senza gabbie) prodotte in Texas, poiché potrebbero essere contaminate da Salmonella Enteritidis. Lo ha reso noto oggi la Fra, la Food and drug administration, l'agenzia governativa responsabile della salute pubblica e della sicurezza alimentare negli Stati Uniti: in totale si parla di oltre 19 milioni di uova ritirate dal mercato Usa.

La Salmonella è un microrganismo in grado di causare infezioni gravi e talvolta letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e nei soggetti con sistema immunitario compromesso. Le persone sane infette da Salmonella manifestano spesso febbre, diarrea (che può presentare tracce di sangue), nausea, vomito e dolori addominali. In rari casi, l'infezione da Salmonella può portare alla diffusione del batterio nel flusso sanguigno, causando patologie più gravi come infezioni arteriose (ad es. aneurismi infetti), endocarditi e artriti.



Le uova sono state prodotte e distribuite da allevamenti situati in Texas tra il 6 giugno 2026 e il 3 luglio 2026, con date di scadenza o termini minimi di conservazione compresi tra il 20 luglio 2026 e il 17 agosto 2026. Le uova sono state spedite a clienti del settore della ristorazione e della vendita al dettaglio in Texas, Oklahoma e Louisiana. Erano disponibili per i consumatori presso i punti vendita Kroger in Texas e Louisiana, i negozi Brookshire Grocery in Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico e Mississippi, nonché presso altri esercizi commerciali minori. Nessun altro prodotto di Midwest Poultry Services, L.P. è oggetto di questo richiamo.



Midwest Poultry Services L.P. non è a conoscenza di casi specifici di malattia collegati ai propri prodotti.

Le uova oggetto del richiamo recano un codice identificativo stampato sul lato sinistro o destro della confezione, utilizzando l'inchiostro impiegato per la marcatura della data. La Fra ha diramato l'annuncio della società indicando specificatamente di quali confezioni si tratti.

L'authority americana sottolinea che "Midwest Poultry Services ha individuato il problema presso i suoi due allevamenti in Texas grazie a pratiche proattive di monitoraggio ambientale e all'analisi delle cause alla radice. Al momento, Midwest Poultry Services non sta distribuendo uova fresche provenienti dai propri allevamenti in Texas".

"Si invitano i consumatori che hanno acquistato prodotti associati a questo richiamo - si legge nella nota ufficiale della FDA - a non consumarli e a restituirli al punto vendita d'origine per ottenere un rimborso completo".