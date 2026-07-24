Pesca, piacciono gli interventi del governo

Esprime "apprezzamento" Legacoop Agroalimentare per i recenti interventi messi in campo dal ministero dell'Agricoltura a favore del comparto della pesca e dell'acquacoltura. Dal credito d'imposta sul gasolio al pagamento delle domande relative al fermo pesca, fino alla rimodulazione dei piani finanziari del Feampa che consentirà l'attivazione della misura 5.68, il presidente di Legacoop Agroalimentare Cristian Maretti riconosce il lavoro svolto dal ministero nel dare risposte concrete alle esigenze delle imprese.

"Voglio esprimere il nostro apprezzamento al ministero per l'attenzione dimostrata nei confronti del settore della pesca - dichiara Maretti - Si tratta di interventi attesi dalle imprese e frutto di un confronto costante con le rappresentanze del comparto. Sono misure che contribuiscono a dare ossigeno a un settore che continua a vivere una fase di forte pressione economica".

Particolare soddisfazione viene espressa per il credito d'imposta da 10 milioni di euro destinato all'acquisto del gasolio per le imprese della pesca, uno stanziamento che si è dimostrato adeguato a coprire il fabbisogno delle richieste presentate.

"Accogliamo con favore questa misura - prosegue Maretti - perché rappresenta una risposta concreta a una delle principali criticità che le imprese continuano ad affrontare. Lo stanziamento di 10 milioni di euro si è rivelato sufficiente e dimostra la volontà del Governo di sostenere il comparto. Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare che il costo dei carburanti resta uno dei principali fattori di vulnerabilità economica della pesca italiana. Per questo auspichiamo che l'attenzione dell'esecutivo non venga meno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, continuando a monitorare l'andamento dei prezzi e predisponendo, se necessario, ulteriori strumenti di sostegno".

Positivo anche il quadro relativo al fermo pesca. Al 27 febbraio 2026 erano pervenute 1.681 domande riferite al fermo pesca 2024; di queste 1.406 sono già state istruite e inserite in graduatoria, mentre 731 istanze risultano già liquidate. Inoltre, il 1° luglio scorso è stato firmato il bando relativo al fermo pesca 2025, mentre per l'arresto definitivo sono state adottate tutte le graduatorie previste.

"Anche sul fronte del fermo pesca registriamo un'accelerazione importante - sottolinea Maretti - Il progressivo avanzamento delle graduatorie e dei pagamenti rappresenta un segnale positivo per le imprese, che attendono risorse fondamentali per garantire la continuità aziendale. È importante proseguire con rapidità fino al completamento delle liquidazioni".

Legacoop Agroalimentare valuta, inoltre, favorevolmente la rimodulazione dei piani finanziari del Feampa, concordata tra ministero e Regioni, che consentirà l'attivazione della misura 5.68, destinata sia alle imprese della pesca sia a quelle dell'acquacoltura, con una dotazione finanziaria di circa 70 milioni di euro.

"La misura 5.68 rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare la competitività delle imprese della pesca e dell'acquacoltura - conclude Maretti - La collaborazione tra ministero e Regioni ha permesso di individuare risorse importanti che potranno sostenere gli investimenti e accompagnare il settore in una fase complessa. È la dimostrazione che il dialogo istituzionale produce risultati concreti quando l'obiettivo comune è garantire futuro e sviluppo alle imprese della blue economy italiana".

Infine, il ministero è al lavoro per dare una congrua dotazione alla misura Fondo di solidarietà nazionale pesca e acquacoltura ex dlgs 154/04.