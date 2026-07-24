Copagri Taranto: Erminio Campa confermato presidente

Il congresso della Copagri Taranto, riunitosi alla presenza del presidente della Copagri Tommaso Battista, ha confermato all’unanimità Erminio Campa presidente per il prossimo mandato; Campa, produttore vitivinicolo di Torricella, sarà affiancato dai vicepresidenti Lorena Arrè e Carlo Tamborrino, insieme ai quali continuerà a rappresentare le istanze degli associati tarantini.

Nel ringraziare i consiglieri per la fiducia riposta, il neoconfermato presidente della Copagri Taranto ha assicurato il “massimo impegno per dare agli agricoltori e alle imprese del territorio un punto di riferimento stabile, capace di ascoltare i bisogni reali delle aziende e di trasformarli in azione, presenza istituzionale e supporto operativo, condizione essenziale per aiutare il Primario a confrontarsi ogni giorno con difficoltà economiche, adempimenti sempre più complessi, instabilità dei mercati e nuove sfide”.

“Puntare sulla multifunzionalità e sulla valorizzazione dei tanti prodotti identitari del territorio, attraverso un confronto costante con gli associati e un gioco di squadra con tutta la struttura provinciale, saranno solo alcune delle priorità del mio mandato, senza dimenticare le numerose criticità che affliggono il primario locale”, ha spiegato Campa, prima di effettuare una articolata disamina delle numerose problematiche con le quali è da tempo costretto a confrontarsi il primario locale e quello pugliese.

“Le questioni di affrontare sono tante e alcune molte complesse. Senza dubbio, è mia intenzione continuare a dare ascolto a chi opera in questo settore, così da individuare insieme le strategie più efficaci, partendo dal presupposto secondo cui, a mio avviso, agricoltura e turismo rappresentano l’unica reale alternativa al siderurgico in questa provincia”, ha continuato il presidente.

“Vogliamo continuare a lavorare per far sì che i produttori siano i veri protagonisti, anche nei tavoli di confronto istituzionale, e l’odierna conferma rappresenta perfettamente la nostra idea di vicinanza alle aziende; rinnovo i miei auguri di buon lavoro alla presidenza della Copagri Taranto”, ha detto Battista.