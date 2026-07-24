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Governo dalla parte dei rider
Approvato decreto sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro
Il governo ha preso posizione sulla questione dei rider. Lo ha fatto ieri, in serata, quando il consiglio dei ministri su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per gli Affari europei PNRR e politiche di coesione Tommaso Foti e del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva...
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EFA News - European Food Agency
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