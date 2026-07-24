Caffè: cresce il consumo domestico, cala quello al bar

Non è più soltanto un’abitudine o una rapida fonte di energia: tra le mura domestiche il caffè sta diventando un’esperienza da conoscere, curare e personalizzare. Il 95,6% degli italiani lo beve ogni giorno, quasi sei su dieci (59,9%) ne consumano due o tre tazzine e oltre sette su dieci prestano attenzione alla sua preparazione a casa. È quanto emerge da una indagine inedita condotta da AstraRic...