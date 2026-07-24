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Caffè: cresce il consumo domestico, cala quello al bar
Quasi tutti gli italiani lo bevono tutti i giorni, il 60% ne assume due o tre tazzine al giorno
Non è più soltanto un’abitudine o una rapida fonte di energia: tra le mura domestiche il caffè sta diventando un’esperienza da conoscere, curare e personalizzare. Il 95,6% degli italiani lo beve ogni giorno, quasi sei su dieci (59,9%) ne consumano due o tre tazzine e oltre sette su dieci prestano attenzione alla sua preparazione a casa. È quanto emerge da una indagine inedita condotta da AstraRic...
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EFA News - European Food Agency
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