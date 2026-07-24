Malattie animali transfrontaliere: Fao presenta nuovo modello

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) ha presentato oggi un piano d'azione per un nuovo approccio globale alla lotta contro le malattie animali transfrontaliere. Se non controllate, queste malattie possono rapidamente compromettere i mezzi di sussistenza e il commercio, colpire più duramente i paesi a basso e medio reddito e diffondersi alle popolazioni umane con conseguenze devastanti.

Il Programma di partenariato globale della Fao per le malattie animali transfrontaliere (Gpp-Tad) è un'iniziativa guidata e promossa dai singoli Paesi, in cui la prevenzione e il controllo delle malattie prioritarie vengono rafforzati attraverso le Piattaforme di partenariato nazionali, che riuniscono governi, settore privato, produttori, fondazioni, organizzazioni di agricoltori e istituzioni finanziarie sotto un unico quadro nazionale.

"Dobbiamo garantire che il prossimo capitolo della salute animale globale non sia definito dalla crisi, ma dalla cooperazione, dalla responsabilità e dal successo condiviso", ha dichiarato il direttore generale della Fao QU Dongyu, durante un evento di alto livello a cui hanno partecipato ministri e rappresentanti governativi di alto livello. Ha sottolineato che le malattie animali transfrontaliere (Tad) rimangono una delle minacce più urgenti alla sicurezza alimentare, ai mezzi di sussistenza e alla salute globali.

Casi di influenza aviaria altamente patogena, afta epizootica, peste suina africana e mosca della carne del Nuovo Mondo, tra gli altri, dimostrano che le malattie trasmesse dalle piante "si stanno diffondendo più rapidamente, più ampiamente e con un impatto maggiore sull'economia e sui mezzi di sussistenza che mai", ha aggiunto Qu.

Il direttore generale ha sottolineato che la prevenzione costa molto meno dell'inazione, osservando che la recente introduzione del sierotipo Sat1 dell'afta epizootica in Asia potrebbe portare a perdite annuali per 2 miliardi di dollari, secondo la valutazione d'impatto della Fao, e che investire a monte nella prevenzione attraverso un approccio One Health è l'unico modo per evitare crisi a valle. "Non possiamo più parlare solo di malattie zoonotiche. Abbiamo bisogno di una corretta interpretazione di un approccio olistico One Health che comprenda la salute del suolo, la salute animale, la salute delle piante, la salute umana e la salute ambientale", ha aggiunto.

Alla 44ª sessione della Conferenza della Fao, tenutasi nel luglio 2025, i Membri hanno riconosciuto l'importanza cruciale di prevenire, individuare e contrastare la diffusione delle malattie animali transfrontaliere (Tad) e hanno inviato un messaggio forte per garantire che l'attività della Fao sia adeguatamente finanziata. Da allora, sono state organizzate ampie consultazioni con i membri, in occasione di conferenze regionali e presso la sede centrale della Fao, al fine di elaborare un modello rinnovato di finanziamento, partenariato e solidarietà per affrontare le malattie animali ad alto impatto. Tali consultazioni sono tuttora in corso per raccogliere feedback e perfezionare il piano in continua evoluzione.

Attualmente, 110 Paesi hanno inviato lettere ufficiali al direttore Generale della Fao esprimendo il loro interesse ad aderire al Gpp-Tad, a dimostrazione di un profondo impegno politico e finanziario per una gestione sostenibile delle minacce più persistenti e costose. L'evento di alto livello ha visto gli interventi dei ministri dell'agricoltura di Italia, Camerun, Giordania, Mali, Mongolia, Nepal, Burkina Faso, Serbia, Kenya, Brasile, Indonesia, Kirghizistan, Tonga, Isole Salomone, Egitto e Papua Nuova Guinea, a sottolineare il forte sostegno globale per una risposta più coordinata e sostenibile alle malattie che si diffondono rapidamente oltre confine.

L'obiettivo del Gpp-Tad è rafforzare e consolidare le capacità fondamentali sviluppate in oltre 20 anni attraverso il Centro di emergenza della Fao per le malattie animali transfrontaliere (Ectad). Il Gpp-Tad introduce un nuovo modo di finanziare e sostenere l'azione collettiva sulle malattie animali transfrontaliere, rappresentando un cambiamento di paradigma fondamentale nel modo in cui la Fao supporta gli Stati membri.