Sardegna. Ortofrutta e pecorino: ok sostegno a filiere

La Giunta regionale ha approvato oggi gli indirizzi operativi per estendere alle filiere lattiero-casearia del Pecorino Romano Dop e ortofrutticola il sostegno attraverso gli strumenti finanziari di cui dispone la Regione Sardegna. Il provvedimento, proposto dall'assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio Giuseppe Meloni, di concerto con l'assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Francesco Agus, avvia un percorso finalizzato a costruire interventi calibrati sulle specifiche esigenze delle imprese delle due filiere, con l'obiettivo di sostenerne la liquidità, accompagnarne gli investimenti e rafforzarne la capacità competitiva.

"Con questa delibera abbiamo deciso di partire dall'ascolto delle filiere per costruire risposte finanziarie coerenti con le loro caratteristiche e con i loro cicli produttivi. Vogliamo mettere il credito e la finanza complementare al servizio dell'economia reale, sostenendo la liquidità, quando serve, favorendo gli investimenti e creando condizioni che consentano alle imprese agricole interessate di crescere e competere con maggiore solidità", ha dichiarato Giuseppe Meloni, assessore della Programmazione e del Bilancio.

"Da questo percorso", commenta l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus, "è emersa la necessità di estendere al settore agricolo strumenti finanziari che la Sfirs già utilizza a sostegno di altri settori. I primi comparti interessati sono quello del Pecorino Romano, che deve confrontarsi con l’incertezza dei mercati internazionali e con il rischio di nuovi dazi sul mercato statunitense, e quello ortofrutticolo, tra i più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico, dalla scarsità della risorsa idrica e dal conseguente calo delle produzioni".

In un contesto reso sempre più complesso dall'andamento dei mercati internazionali, dall'aumento dei costi logistici e di trasporto legati anche alla condizione di insularità, dagli effetti delle nuove normative europee che incidono sui costi di produzione e movimentazione delle merci, dai cambiamenti climatici e dalle difficoltà di accesso al credito, si è deciso di costruire soluzioni dedicate alle caratteristiche produttive e alle esigenze delle due filiere.

Gli indirizzi approvati dalla Giunta si sviluppano lungo tre direttrici principali. La prima riguarda il consolidamento della situazione finanziaria delle imprese, attraverso strumenti dedicati al riequilibrio delle esposizioni maturate negli anni più complessi. La seconda punta a garantire la liquidità necessaria per sostenere le campagne produttive, favorire la continuità aziendale e assicurare un'equa remunerazione della materia prima. La terza è orientata agli investimenti per la transizione ecologica e digitale, l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, l'efficientamento energetico, l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica e lo sviluppo di modelli produttivi più competitivi.