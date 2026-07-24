Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Dazi/2. Uiv: indagini su pratiche sleali alimentano incertezza
Con protezionismo e svalutazione dollaro export italiano cala di 360 mln euro in 14 mesi
“I nuovi dazi al 10% flat sono leggermente migliorativi rispetto ai precedenti. Fin qui è una notizia confortante, ma preoccupano le indagini sulla sovraccapacità produttiva che rischiano di generare ulteriori tariffe; la speranza è che questa seconda decisione resti nell’ambito dell’accordo Ue-Usa dello scorso agosto e non superi il tetto del 15%. Se c’era la possibilità di stabilizzare definitivam...
lml - 62046
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency