Basilico: Casalasco punto di riferimento per la lotta contro la peronospora

Fare rete tra mondo della ricerca, assistenza tecnica e imprese agricole per affrontare insieme le sfide di una coltura in forte crescita. È questo il messaggio emerso dalla tavola rotonda dedicata alla filiera del basilico, organizzata dal Consorzio Casalasco del Pomodoro venerdì 24 luglio presso l’Auditorium del Casalasco Innovation Center di Fontanellato.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra tecnici, ricercatori e agricoltori sul tema della lotta alla peronospora, sulle prospettive della filiera e sulle innovazioni agronomiche necessarie per garantire produzioni di qualità in un contesto climatico sempre più complesso.

La peronospora è una delle principali criticità per la coltura: per questo sono state illustrate le soluzioni tecniche oggi disponibili per contenerne gli effetti, grazie anche al contributo della ricerca e al continuo trasferimento di competenze ai produttori.

All'evento hanno preso parte qualificati rappresentanti del mondo della ricerca, dei servizi fitosanitari e dell’industria alimentare. Gli interventi tecnici sono stati affidati a: Giovanni Minuto, direttore generale Cersaa di Albenga; Andrea Minuto, direttore del Laboratorio Fitopatologico Cersaa di Albenga; Ruggero Colla, direttore del Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna, sede di Piacenza; Gianni Bottino, presidente del Consorzio del Basilico Genovese Dop; Antonio Rossetto, ricercatore di Open Fields.

La tavola rotonda ha confermato il valore di un modello di filiera integrata, nel quale programmazione agricola, assistenza tecnica e trasformazione industriale procedono in maniera coordinata, mettendo gli agricoltori nelle condizioni di affrontare le sfide produttive con tempestività, maggiore consapevolezza e strumenti adeguati.

A poco più di un anno dall’avvio della filiera del basilico, il percorso intrapreso dal Consorzio Casalasco del Pomodoro sta già dando risultati significativi. La cooperativa si è posta fin dall’inizio come punto di riferimento per i propri soci e per gli agricoltori coinvolti, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in decenni di gestione della filiera del pomodoro unitamente ad un’organizzazione sempre più strutturata e integrata con la componente industriale.

In particolare, di fronte alla diffusione della peronospora, il Consorzio ha agito con rapidità, affiancando gli agricoltori attraverso conoscenze tecniche, monitoraggio delle coltivazioni e soluzioni efficaci per affrontare la problematica e tutelare il potenziale produttivo della filiera. Nonostante gli eventi climatici sfavorevoli delle ultime settimane, la campagna del basilico sta proseguendo con risultati positivi e l’obiettivo del Consorzio è quello di trasformare circa 5.000 tonnellate di prodotto nel corso di questa stagione, confermando la crescita di una filiera che rappresenta una nuova opportunità per il Gruppo Casalasco e per tutto il territorio.

“La nostra è una filiera completa, anche sul basilico", spiega Davide Rocca, direttore del Consorzio Casalasco, "filiera in cui la componente agricola è essenziale. La gestione della peronospora è particolarmente importante per ottenere buone rese in campo e soprattutto un prodotto di qualità con buon profilo aromatico e colore. Per questo sono fondamentali il monitoraggio costante dei campi, la tempestività degli interventi ed un’assistenza tecnica agli agricoltori molto puntuale e qualificata. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passaggio: a breve istituiremo un tavolo permanete di confronto tra i diversi portatori di interesse non solo su un tema molto attuale come la peronospora ma più in generale sulle strategie preventive, sulla selezione varietale e sulle migliori pratiche agronomiche per ottenere un basilico sempre più sostenibile e sempre più di qualità”.

“Una cooperativa deve aiutare i propri agricoltori nei momenti di difficoltà e Casalasco lo fa. Nel caso della peronospora, la forza del Consorzio", spiega Marco Sartori, presidente del Consorzio Casalasco del Pomodoro, "è che una filiera strutturata ed integrata come la nostra, permette di intercettare il problema rapidamente per mettere subito a disposizione degli agricoltori le soluzioni più efficaci per proteggere il loro raccolto”.