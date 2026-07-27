Brasile: vietata produzione e vendita di foie gras

In Brasile, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato la legge n. 90/2020, che vieta in tutto il territorio nazionale la produzione, l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di alimenti ottenuti mediante alimentazione forzata degli animali (gavage), pratica comunemente associata alla produzione di foie gras. Con questa firma, il Brasile diventa il secondo Paese al mondo, dopo l'India, a vietare contemporaneamente sia la produzione sia la vendita del foie gras, nonché il primo in America Latina e nell'emisfero occidentale a farlo attraverso una legge federale.