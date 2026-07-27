Pesca sostenibile: protocollo d'intesa UE-Seychelles

L'Unione europea e le Seychelles hanno firmato un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile che concede alle navi dell'UE l'accesso alle acque delle Seychelles per un periodo di quattro anni per pescare fino a 55.000 tonnellate di tonno e altre specie migratrici all'anno.

In base al protocollo, fino a 30 pescherecci dell'UE con reti a circuizione e 8 pescherecci con palangari potranno ottenere una licenza e riprendere le loro attività. Le attività sono state interrotte da quando il protocollo precedente è scaduto il 23 febbraio 2026, in attesa della finalizzazione e della firma del nuovo protocollo.

"Il rinnovato partenariato odierno con le Seychelles dimostra ciò che l'UE rappresenta: una cooperazione affidabile, una pesca sostenibile e un'economia più forte", ha dichiarato Costas Kadis, commissario per la Pesca e gli oceani. "Il rinnovo del nostro partenariato è positivo per i nostri pescatori, per le Seychelles e per la salute a lungo termine del nostro oceano condiviso".

Il protocollo rafforza l'impegno comune dell'UE e delle Seychelles a favore di una pesca sostenibile e del progresso economico reciproco, nonché la loro proficua collaborazione nella governance della pesca. In qualità di partecipanti attivi alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (Iotc), sia l'UE che le Seychelles cercano di trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale e redditività economica, garantendo significative possibilità di pesca per la flotta dell'UE nel rispetto delle esigenze dell'ecosistema.

Il contributo totale dell'UE nell'ambito di questo nuovo protocollo ammonterà a 23 milioni di euro in quattro anni, di cui 3 milioni di euro sono destinati al sostegno al settore della pesca sostenibile nelle Seychelles. Oltre al contributo dell'UE, gli armatori dell'UE verseranno alle Seychelles una licenza e una tassa di cattura di 90 euro per tonnellata, nonché una tassa dedicata alla gestione ambientale e all'osservazione degli ecosistemi marini nelle acque delle Seychelles.

Il tonno è il prodotto acquatico più consumato nell'Unione europea. Nel 2024 rappresentava l'11% del volume totale delle importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. L'accordo consente alle navi dell'UE di soddisfare parte di questa domanda e di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di pesce.

Il nuovo protocollo si applica a decorrere da oggi, 27 luglio 2026, ed entrerà in vigore non appena sarà completato il processo di ratifica da parte di entrambe le parti. Da parte dell'UE, ciò implica l'approvazione del Parlamento europeo.