Lombardia: 11 mln euro per innovazione in agricoltura

Regione Lombardia rende disponibili oltre 11 milioni di euro destinati per finanziare 30 progetti di innovazione in agricoltura, grazie all’ammissione finale degli interventi SRG01 ‘Sostegno Gruppi operativi Pei Agri’ e Srg08 ‘Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione’ del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027. Lo rende noto l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, parla di finanziamenti per l'innovazione nel settore primario della Lombardia“L’innovazione – dichiara Beduschi – è il motore che permette alla nostra agricoltura di affrontare le sfide del presente e costruire il futuro. Con questo provvedimento mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare imprese, ricerca e territorio in un percorso comune di crescita sostenibile. Investire nella conoscenza significa investire nella capacità delle aziende lombarde di continuare a essere un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo”.

Nel dettaglio, l’intervento SRG01 dispone l’ammissione definitiva a finanziamento di 17 Gruppi operativi PEI AGRI, per un valore complessivo di 7,23 milioni di euro. Di questi, 11 progetti riguardano le tematiche ambientali (4,69 milioni), mentre 6 sono dedicati al rafforzamento della competitività delle imprese agricole (2,54 milioni).

Con l’intervento SRG08, Regione Lombardia conferma inoltre il finanziamento definitivo di 13 azioni pilota e di collaudo dell’innovazione, per una spesa complessiva di 4,8 milioni di euro, corrispondente a 3,84 milioni di contributi pubblici. Le iniziative comprendono 7 progetti dedicati alla sostenibilità ambientale (2,05 milioni di euro) e 6 interventi per rafforzare la competitività del settore (1,79 milioni di euro).Entrambi i provvedimenti fanno seguito all’approvazione da parte della Commissione europea dell’Emendamento E7 al Piano Strategico della Pac 2023-2027, che ha consentito di trasformare in definitiva l’ammissione a finanziamento delle domande precedentemente accolte con riserva.

I progetti ammessi spaziano dall’economia circolare alla digitalizzazione, dal benessere animale alla sicurezza alimentare, con l’obiettivo di trasferire rapidamente l’innovazione nelle aziende agricole lombarde.

Per l‘intervento SRG01, tra i Gruppi operativi PEI AGRI, figura FERTICOM_ZOO, promosso dall’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) e finanziato con 418.862 euro. Il progetto svilupperà strumenti innovativi per trasformare reflui zootecnici e digestati in fertilizzanti commerciali, riducendo il ricorso ai concimi di sintesi e valorizzando i sottoprodotti degli allevamenti, con particolare attenzione alle aree a maggiore vocazione zootecnica del Mantovano e del Cremonese.Sempre coordinato da ARAL, Circular Boost (448.938 euro) sperimenterà nuovi fertilizzanti organici ottenuti dal digestato compostato e dal vermicompost, destinati alle coltivazioni di pomodoro da industria e insalate di IV gamma, favorendo la fertilità dei suoli e la valorizzazione delle risorse della filiera agricola.

L’Università degli Studi di Milano guiderà invece FRESCO4.0 (445.353 euro), progetto che introdurrà soluzioni di intelligenza artificiale nella filiera avicola per migliorare il controllo della qualità delle produzioni, affiancate a protocolli nutrizionali innovativi finalizzati al benessere degli animali.

Tra le azioni pilota finanziate con l’intervento SRG08 rientra BioWel, promosso dal Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina (392.946 euro), che sperimenterà nuovi strumenti per migliorare il benessere animale e rafforzare la biosicurezza negli allevamenti lombardi.

Il progetto SAFE-TOMATO, coordinato dal Consorzio Casalasco del Pomodoro Società Agricola Cooperativa (399.480 euro), svilupperà invece nuove strategie per prevenire la contaminazione del pomodoro da industria da micotossine, migliorando la sicurezza alimentare e riducendo il ricorso ai trattamenti chimici.

Sempre nell’ambito dell’SRG08 trova spazio anche ‘DIVA – Tecnologie Digitali, Innovazione VArietale e gestione post-raccolta’, progetto della cooperativa sociale ‘Il Sentiero’ dedicato al rilancio della frutticoltura valtellinese e dell’agricoltura di montagna, finanziato con 345.105 euro. L’iniziativa punta a coniugare innovazione varietale, tecnologie digitali, gestione intelligente dell’irrigazione e nuovi sistemi di conservazione post-raccolta per rafforzare la competitività delle aziende frutticole della Valtellina, valorizzando al tempo stesso un territorio simbolo dell’agricoltura lombarda di montagna.

“La Lombardia – conclude Beduschi – dimostra ancora una volta di voler guidare il cambiamento, mettendo la ricerca al servizio delle imprese e sostenendo un’agricoltura capace di coniugare produttività, tutela ambientale e trasferimento dell’innovazione. Dalla zootecnia alle produzioni ortofrutticole, fino alle aree montane, investiamo in soluzioni concrete che rafforzano la competitività del nostro sistema agroalimentare e accompagnano le aziende verso le sfide dei prossimi anni”.