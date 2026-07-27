Vitellone Bianco: un 2025 all'insegna della resilienza

Il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp tiene botta nonostante le crisi generali. A certificarlo è il bilancio approvato dall’assemblea dei soci, che rispecchia un quadro in linea con gli anni precedenti. "Le guerre e il conseguente caro prezzi non fanno sconti a nessuno, tanto meno a una realtà come il Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale che, al suo...