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Vitellone Bianco: un 2025 all'insegna della resilienza
Bilancio certifica oltre 16.170 capi appartenenti alle tre razze previste dal disciplinare
Il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp tiene botta nonostante le crisi generali. A certificarlo è il bilancio approvato dall’assemblea dei soci, che rispecchia un quadro in linea con gli anni precedenti. "Le guerre e il conseguente caro prezzi non fanno sconti a nessuno, tanto meno a una realtà come il Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale che, al suo...
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EFA News - European Food Agency
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