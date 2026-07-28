It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Federlogistica consegna gli oscar della supply chain italiana

Seconda edizione dei Green logistics awards 2026

Sono stati assegnati a Genova, nel corso della seconda edizione del Galà della Logistica, i Green Logistics Awards 2026, riconoscimenti di Federlogistica per innovazione, sostenibilità ambientale, sicurezza e sviluppo delle infrastrutture.Per la categoria Governance e Sostenibilità il premio è stato conferito alla Capitaneria di Porto di Genova, ritirato dall’ammiraglio Antonio Ranieri, direttore marit...

Fc - 62084

EFA News - European Food Agency
Similar