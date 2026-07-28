Federlogistica consegna gli oscar della supply chain italiana

Sono stati assegnati a Genova, nel corso della seconda edizione del Galà della Logistica, i Green Logistics Awards 2026, riconoscimenti di Federlogistica per innovazione, sostenibilità ambientale, sicurezza e sviluppo delle infrastrutture.Per la categoria Governance e Sostenibilità il premio è stato conferito alla Capitaneria di Porto di Genova, ritirato dall’ammiraglio Antonio Ranieri, direttore marit...