Ristorante, l'ultima tentazione

Nonostante l’aumento dei prezzi (a giugno l’inflazione ha segnato un +3% su base annua) e il budget a disposizione delle famiglie sia in calo, ci sono alcune spese “accessorie” a cui gli italiani non sanno dire no. È questa la fotografia scattata dall’indagine che Facile.it ha commissionato a mUp Research e che ha messo in luce le spese a cui gli abitanti del Belpaese non sono disposti a rinunciare...