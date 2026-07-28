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CLARA MOSCHINI

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Obesità infantile/2. No a semplificazioni, sì alla scienza

Gli industriali italiani della pasta contestano inchiesta Bbc

In riferimento all'inchiesta realizzata dalla Bbc sul tema dell'obesità infantile (leggi notizia EFA News), i Pastai di Unione Italiana Food ritengono importante riportare il dibattito su un piano rigorosamente scientifico."Le attuali evidenze non attribuiscono infatti alla pasta, né ad altri alimenti cardine della tradizione mediterranea, un ruolo causale nell'insorgenza del sovrappeso e dell'obesità inf...

lml - 62090

EFA News - European Food Agency
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