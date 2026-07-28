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Obesità infantile/2. No a semplificazioni, sì alla scienza
Gli industriali italiani della pasta contestano inchiesta Bbc
In riferimento all'inchiesta realizzata dalla Bbc sul tema dell'obesità infantile (leggi notizia EFA News), i Pastai di Unione Italiana Food ritengono importante riportare il dibattito su un piano rigorosamente scientifico."Le attuali evidenze non attribuiscono infatti alla pasta, né ad altri alimenti cardine della tradizione mediterranea, un ruolo causale nell'insorgenza del sovrappeso e dell'obesità inf...
lml - 62090
EFA News - European Food Agency
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