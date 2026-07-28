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Luppolo: scoperta mappatura codice genetico
Nuovo studio apre strada per resilienza climatica ed eccellenza qualitativa della birra
In occasione della Giornata Mondiale della Birra che si terrà il prossimo 7 agosto, Carlsberg Italia celebra una scoperta realizzata dai Carlsberg Research Laboratory, che permetterà di garantire il futuro della birra in un’epoca sempre più caratterizzata dal cambiamento climatico. Attraverso il lavoro del Laboratorio di ricerca situato presso l’headquarter di Copenaghen, l’azienda ha infatti recentem...
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EFA News - European Food Agency
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