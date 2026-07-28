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CLARA MOSCHINI

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Luppolo: scoperta mappatura codice genetico

Nuovo studio apre strada per resilienza climatica ed eccellenza qualitativa della birra

In occasione della Giornata Mondiale della Birra che si terrà il prossimo 7 agosto, Carlsberg Italia celebra una scoperta realizzata dai Carlsberg Research Laboratory, che permetterà di garantire il futuro della birra in un’epoca sempre più caratterizzata dal cambiamento climatico. Attraverso il lavoro del Laboratorio di ricerca situato presso l’headquarter di Copenaghen, l’azienda ha infatti recentem...

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EFA News - European Food Agency
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