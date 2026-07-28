Caro carburanti e fertilizzanti: UE in soccorso delle imprese svedesi

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato da 149 milioni di euro (1,6 miliardi di corone svedesi) a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.

L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Il regime riguarda la concessione di un aiuto di importo limitato basato sull'aumento dei prezzi del carburante e dei fertilizzanti. L'intensità di aiuto corrisponde all'85% dell'aumento stimato dei costi dei combustibili e dei fertilizzanti azotati per le imprese agricole e dei costi dei combustibili per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto non supererà i 50mila euro per impresa.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, nonché alle sezioni 1 e 2.1 del Metsaf.

Inoltre, la Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel Metsaf. In particolare, gli aiuti saranno concessi sulla base di un regime con una chiara dotazione di bilancio stimata e saranno concessi per sostenere temporaneamente lo sviluppo di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. La Commissione ha concluso che il regime è necessario, adeguato e proporzionato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.