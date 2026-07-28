Campania. Carburante e pesca: bando da 3 mln euro

In Campania è al via il bando per l’erogazione dei contributi per complessivi 3 milioni di euro al comparto ittico per far fronte al caro-gasolio e le domande potranno essere presentate già dal mese di agosto.

Lo ha comunicato l’assessore alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania Fiorella Zabatta, alla luce dell’accordo raggiunto in seno alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza Regioni e Province autonome, quindi al livello nazionale tra tutte le Regioni con un apporto determinante da parte della Campania che ha supportato la necessità di spalmare il sostegno economico su dieci mesi.

“Stiamo definendo", ha anticipato l’assessore Zabatta, "modalità accelerate al fine di garantire una tempestiva liquidità alle imprese ed evitare che gli operatori debbano attendere la conclusione dell'annualità per accedere ai contributi. Il bando è in via di predisposizione: in particolare, è prevista la presentazione delle domande di indennizzo nel periodo compreso tra la prima settimana di agosto e la prima settimana di settembre. I pagamenti", ha proseguito Zabatta, "saranno effettuati in due tranche: una prima liquidazione entro il mese di novembre 2026, relativa al periodo di indennizzo già maturato (dal 28 febbraio al 31 agosto 2026) e il saldo nei primi mesi del 2027, riferito alla restante parte del periodo di ammissibilità della spesa (dal 1° settembre al 31 dicembre 2026)”.

Gli interventi straordinari, in base all’accordo raggiunto al livello nazionale, avranno carattere retroattivo a partire dal 28 febbraio 2026 e copriranno il periodo fino al 31 dicembre dello stesso anno, garantendo indennizzi a pescatori e acquacoltori per compensare le perdite e i maggiori costi di produzione dovuti al caro-carburante.

Per illustrare i contenuti del bando di prossima emanazione e le relative modalità attuative, l'assessore Zabatta ha fissato la riunione del Tavolo Azzurro con i componenti il prossimo 5 agosto, alle ore 17, presso l'Isola A6 del Centro Direzionale di Napoli.

“Come Regione Campania siamo pronti a fare concretamente la nostra parte a sostegno degli operatori del comparto ittico. Con il bando regionale da tre milioni di euro", dichiara Zabatta, "daremo una risposta immediata alle esigenze più urgenti delle imprese ittiche campane. Si tratta di un intervento concreto che consentirà di immettere rapidamente risorse nel sistema, offrendo un sostegno reale a un settore che non può più permettersi di attendere”.

L'auspicio della Regione Campania è che lo spirito di collaborazione e di condivisione registrato in seno alla Commissione Politiche Agricole possa tradursi, da subito, in interventi concreti a favore dell'intero comparto. L'obiettivo comune è che tutte le Regioni procedano in modo coordinato e sinergico, facendo realmente sistema e superando logiche territoriali, per assicurare risposte omogenee, tempestive ed efficaci a un settore strategico come quello della pesca e dell'acquacoltura, fondamentale per l'economia, l'occupazione e la coesione delle comunità costiere dell’intero Paese.