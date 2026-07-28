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Italgas in Grecia: obiettivo biometano
Filiale greca Enaon prevede entro il 2032 fino a 59 nuovi impianti: investimento da 1 miliardo
È di un miliardo di euro l’investimento che il nuovo Piano Strategico 2026-2032 del Gruppo Italgas destina allo sviluppo e alla digitalizzazione della rete di distribuzione del gas in Grecia. Un Piano che procede in continuità con quanto Enaon, la società responsabile della distribuzione del gas del Paese, ha realizzato in questi anni di attività. La parte più rilevante del piano greco, pari a oltre...
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EFA News - European Food Agency
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