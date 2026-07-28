Calabria: bando per apicoltura e promozione del miele
Regione interviene per assistenza tecnica, tecnologie e attività di comunicazione
Alla Regione Calabria, vi sono risorse specifiche per la formazione e l’assistenza tecnica, investimenti aziendali e promozione del miele e dei prodotti dell’alveare, tra gli interventi finanziati dall’Avviso pubblico Interventi a favore del Settore Apicoltura – Annualità 2027, finanziato nell’ambito del Sottoprogramma Apistico regionale 2023-2027 previsto dal regolamento (UE) 2021/2115.
“Con questo bando", afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, "mettiamo a disposizione strumenti concreti per migliorare la competitività delle imprese, favorire l’innovazione e sostenere la qualità delle produzioni. Il nostro obiettivo è accompagnare gli apicoltori in un percorso di crescita, rafforzando una filiera che ha dimostrato di saper fare sistema e che oggi rappresenta una delle eccellenze del comparto agroalimentare regionale”.
Il bando si articola su tre interventi: il primo dedicato ai servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione e diffusione delle buone pratiche rivolto ad apicoltori ed organizzazioni di apicoltori con intensità di aiuto che coprono dal 90% al 100% delle spese ammissibili.
Il secondo che sostiene l’acquisto di attrezzature e tecnologie per aumentare la competitività delle imprese apistiche e fronteggiare le principali criticità del settore, in questo ambito sono finanziabili, tra l’altro, interventi per il contrasto ai parassiti e alle malattie delle api, la prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici, l’alimentazione di soccorso, il ripopolamento del patrimonio apistico mediante l’acquisto di api regine, la razionalizzazione della transumanza e il miglioramento della lavorazione, conservazione e confezionamento dei prodotti dell’alveare.
Il terzo intervento, con una dotazione di 140mila euro, è destinato alle attività di promozione, comunicazione e commercializzazione del miele e dei prodotti apistici. Le risorse finanzieranno campagne informative, materiali divulgativi, aggiornamento di strumenti digitali e la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali. Anche in questo caso il contributo copre il 100% delle spese ammissibili.
Le domande di aiuto dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Sian, utilizzando il servizio “Nuova gestione domande miele per beneficiario”, entro il 25 settembre 2026.
EFA News - European Food Agency