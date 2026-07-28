Calabria: bando per apicoltura e promozione del miele

Alla Regione Calabria, vi sono risorse specifiche per la formazione e l’assistenza tecnica, investimenti aziendali e promozione del miele e dei prodotti dell’alveare, tra gli interventi finanziati dall’Avviso pubblico Interventi a favore del Settore Apicoltura – Annualità 2027, finanziato nell’ambito del Sottoprogramma Apistico regionale 2023-2027 previsto dal regolamento (UE) 2021/2115.

“Con questo bando", afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, "mettiamo a disposizione strumenti concreti per migliorare la competitività delle imprese, favorire l’innovazione e sostenere la qualità delle produzioni. Il nostro obiettivo è accompagnare gli apicoltori in un percorso di crescita, rafforzando una filiera che ha dimostrato di saper fare sistema e che oggi rappresenta una delle eccellenze del comparto agroalimentare regionale”.

Il bando si articola su tre interventi: il primo dedicato ai servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione e diffusione delle buone pratiche rivolto ad apicoltori ed organizzazioni di apicoltori con intensità di aiuto che coprono dal 90% al 100% delle spese ammissibili.

Il secondo che sostiene l’acquisto di attrezzature e tecnologie per aumentare la competitività delle imprese apistiche e fronteggiare le principali criticità del settore, in questo ambito sono finanziabili, tra l’altro, interventi per il contrasto ai parassiti e alle malattie delle api, la prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici, l’alimentazione di soccorso, il ripopolamento del patrimonio apistico mediante l’acquisto di api regine, la razionalizzazione della transumanza e il miglioramento della lavorazione, conservazione e confezionamento dei prodotti dell’alveare.

Il terzo intervento, con una dotazione di 140mila euro, è destinato alle attività di promozione, comunicazione e commercializzazione del miele e dei prodotti apistici. Le risorse finanzieranno campagne informative, materiali divulgativi, aggiornamento di strumenti digitali e la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali. Anche in questo caso il contributo copre il 100% delle spese ammissibili.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Sian, utilizzando il servizio “Nuova gestione domande miele per beneficiario”, entro il 25 settembre 2026.