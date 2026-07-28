Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Fedrigoni special papers a tutta riciclabilità
Piena biodegradabilità della carta degli imballaggi, in primis quelli dell'alimentare
Fedrigoni Special Papers, colosso italiano delle carte speciali per imballaggio, grafica, editoria e materiali autoadesivi. ha condotto un assessment della riciclabilità dell’intera collezione di carte speciali utilizzando il metodo Aticelca, un sistema di certificazione indipendente di terza parte per assicurare una valutazione rigorosa e trasparente. L’iniziativa rientra nel secondo pilastro dell...
Fc - 62117
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency