Fedrigoni special papers a tutta riciclabilità

Fedrigoni Special Papers, colosso italiano delle carte speciali per imballaggio, grafica, editoria e materiali autoadesivi. ha condotto un assessment della riciclabilità dell’intera collezione di carte speciali utilizzando il metodo Aticelca, un sistema di certificazione indipendente di terza parte per assicurare una valutazione rigorosa e trasparente. L’iniziativa rientra nel secondo pilastro dell...