Forum Ipagro, al via le le iscrizioni

C'è un filo che accomuna oggi tutte le imprese agroalimentari, indipendentemente dalla dimensione o dal settore in cui operano: la necessità di orientarsi in uno scenario sempre più complesso, dove mercati, consumatori, tecnologie e modelli di business evolvono con una velocità senza precedenti. È da questa consapevolezza che nasce la XXIV edizione del Forum Impresa Persona Agroalimentare, in programma il 29 e 30 gennaio 2027, l'appuntamento annuale promosso da IPAgro che riunisce imprenditori, manager, tecnici e professionisti per confrontarsi sulle sfide che stanno ridisegnando il futuro dell'agroalimentare.

Le iscrizioni sono già aperte e rimarranno disponibili fino a esaurimento dei posti. Fino al 31 agosto 2026 sarà, inoltre, possibile usufruire della promozione Early Bird, che prevede una quota di partecipazione ridotta del 20% e condizioni agevolate per il soggiorno alberghiero. L'edizione 2027 segna anche un'importante novità organizzativa: dopo una lunga tradizione a Milano Marittima, il Forum si trasferisce infatti per la prima volta a Bologna, negli spazi del Savoia Hotel Regency.

"Milano Marittima ha accompagnato la crescita del Forum per molti anni e resterà una tappa importante della nostra storia. Oggi, però, sentivamo l'esigenza di aprire un nuovo capitolo: Bologna rappresenta un punto di incontro naturale per imprenditori provenienti da tutta Italia ed è il luogo giusto da cui continuare a far crescere questo progetto", sottolinea Gianmaria Bettoni, presidente di Impresa Persona Agroalimentare.

Al centro del confronto ci saranno i mercati e gli scenari internazionali, sempre più instabili e imprevedibili, insieme ai profondi cambiamenti nei consumi, che stanno ridefinendo aspettative, comportamenti e criteri di scelta delle persone. Uno spazio importante sarà dedicato anche alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla robotica, chiamate a trasformare il modo di produrre, organizzare il lavoro e, soprattutto, restare competitivi in un mercato che fatica a trovare manodopera.

Accanto a questi temi, il Forum approfondirà il ruolo dell'innovazione di prodotto e di processo come leva per creare nuovo valore, la centralità delle filiere e delle persone nella costruzione della competitività e le strategie con cui gli imprenditori stanno affrontando uno scenario in continua evoluzione. A guidare ogni momento del programma saranno testimonianze, casi aziendali e occasioni di dialogo, con l'obiettivo di trasformare l'analisi dei fenomeni in strumenti concreti per chi ogni giorno è chiamato a prendere decisioni.

"Il nostro compito - prosegue Bettoni - non è inseguire le emergenze o limitarci a raccontare quello che sta succedendo, ma creare occasioni di confronto che aiutino gli imprenditori a leggere la realtà e a individuare nuove direzioni di sviluppo. È questo lo spirito con cui stiamo costruendo la ventiquattresima edizione del Forum. Rifiutiamo un atteggiamento rivolto alla lamentela, specialmente verso la politica, per favorirne uno volto alla proattività e alla ricerca di strategie efficaci e risolutive".