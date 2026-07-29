Foraggi disidratati: Italia e Spagna protagoniste del progetto Aife

Il progetto “EU Dehydrated Fodder – From Spain and Italy”, promosso da AIFE/Filiera Italiana Foraggi e dalla spagnola AEFA (Associazione Spagnola dei Produttori di Erba Medica Disidratata) e che vale 1,2 milioni di euro, cofinanziato all’80% dall’Unione europea, rappresenta uno dei programmi europei più importanti dedicati alla promozione internazionale dei foraggi disidratati.

Grazie al progetto, basato su un programma di promozione, informazione e relazioni istituzionali rivolto agli operatori del comparto zootecnico, la presenza dei foraggi disidratati europei si sta consolidando in quattro mercati asiatici: Giappone, Vietnam, Indonesia e Taiwan.

Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare la crescita dell’export europeo in una parte del mondo in cui la domanda di alimenti zootecnici di elevata qualità è in costante aumento e gli allevamenti ricercano sempre più forniture affidabili, sicure e costanti.

Gian Luca Bagnara, presidente di AIFE/Filiera Italiana Foraggi, dichiara che “L’internazionalizzazione, combinata con una strategia di forte integrazione della filiera nazionale dei foraggi disidratati con la zootecnia, rappresenta una delle leve per il futuro del nostro comparto, creando valore e contribuendo a stabilizzare i prezzi. Mercati come quelli dell’Estremo Oriente stanno dimostrando un interesse crescente verso prodotti che garantiscano qualità costante, sicurezza alimentare e continuità delle forniture. Attraverso questo importante progetto europeo abbiamo l’opportunità non solo di promuovere il valore dei foraggi disidratati italiani ed europei, ma soprattutto di costruire rapporti di fiducia con allevatori, importatori e istituzioni, creando per le nostre imprese associate condizioni di nuove opportunità commerciali.”

Attualmente, l’Unione europea è il secondo esportatore mondiale di foraggi disidratati e può contare su un sistema produttivo altamente specializzato. In questo contesto, l’Italia ricopre un ruolo di primo piano nel mercato giapponese del prodotto in pellet, mentre la Spagna rappresenta uno dei principali fornitori di prodotto in balloni, confermando il valore della collaborazione tra i due paesi all’interno del progetto europeo.