Hip arriva in Italia: aperte le iscrizioni per la prima edizione a Bologna

Hip – Horeca Professional Expo, evento che si terrà a BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre 2026 per la prima volta come edizione italiana, ha aperto ufficialmente le iscrizioni.

L’evento mira a diventare il nuovo punto di riferimento per il mondo dell’ospitalità in Italia e prevede la partecipazione di oltre 10.000 professionisti dell’Horeca, i quali potranno scoprire le soluzioni più avanzate per guidare la trasformazione del settore.

L’area espositiva ospiterà più di 300 aziende e offrirà una panoramica completa delle principali innovazioni del settore, pensate per rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione e per fornire strumenti concreti per migliorare competitività, efficienza e redditività delle imprese.

Parte centrale dell’evento sarà l’Hospitality 4.0 Congress, il più grande forum internazionale dedicato alle tendenze e all’innovazione nel settore Horeca, che riunirà oltre 400 relatori e proporrà più di 20 summit verticali. Il programma congressuale affronterà le principali sfide che stanno ridefinendo il settore, a partire dal management e dalla redditività aziendale, con approfondimenti su revenue management, food cost e modelli organizzativi scalabili. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi del capitale umano, della leadership e della cultura aziendale, con un focus sulla valorizzazione dei talenti e sulla capacità delle aziende di attrarre e trattenere i professionisti in un mercato caratterizzato da una crescente carenza di personale qualificato.

Tra i temi centrali dell’edizione italiana figurano inoltre l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione, l’innovazione e i nuovi modelli di business, la customer experience e il design come fattori distintivi, la sostenibilità sociale e d’impresa e le strategie di crescita, di sviluppo dei brand e di scalabilità dei modelli imprenditoriali.

Manuel Bueno, direttore di Hip Italia, spiega che “L’apertura delle iscrizioni segna un momento importante per il debutto di Hip in Italia. Vogliamo offrire al settore un luogo di incontro e di confronto in cui imprenditori e professionisti possano trovare ispirazione, conoscenze e strumenti concreti per affrontare le grandi trasformazioni in corso. Hip nasce con l’ambizione di accompagnare l’evoluzione dell’ospitalità verso modelli sempre più innovativi, sostenibili e competitivi, mettendo al centro le persone, le idee e il valore del networking.”