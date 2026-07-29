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Enervit, semestre col segno più (esclusa l'Italia)
Ricavi a 53,2 mln di euro. Mercato interno -8,9%, ma si prepara lo sbarco negli Usa
Il consiglio di amministrazione di Enervit S.p.a. ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026. Il semestre si è chiuso con ricavi pari a 53,2 milioni di Euro con un incremento di 0,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre del 2025. In particolare, l’unità di Business Italia, che rappresenta oltre il 69% del totale dei ricavi, evidenzia una flessione pari a 3,6 milioni di...
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EFA News - European Food Agency
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