Acetaie Aperte a Modena il 27 settembre

Domenica 27 settembre 2026 torna Acetaie Aperte con una nuova edizione, evento che apre le porte delle acetaie modenesi per permettere al pubblico di scoprire il mondo dell’aceto e della sua produzione. Organizzato da Le Terre del Balsamico, il Consorzio di secondo grado che riunisce il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, sta vedendo man mano crescere il numero delle acetaie aderenti, per ora 46, in procinto di superare il record delle 48 realtà partecipanti raggiunto nel 2025.

Le acetaie accoglieranno visitatori, appassionati e turisti con visite guidate, degustazioni ed eventi speciali, offrendo l’opportunità di entrare nei luoghi in cui nascono l’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e di conoscere le storie, tecniche, tradizioni e segreti di due eccellenze simbolo del made in Italy agroalimentare.

Enrico Corsini, Presidente de Le Terre del Balsamico e del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, ha dichiarato: “Acetaie Aperte è diventato negli anni molto più di una manifestazione dedicata al nostro Balsamico: è una porta d’ingresso privilegiata per conoscere Modena e il suo territorio. L’Aceto Balsamico di Modena rappresenta nel mondo un elemento fortemente identitario della nostra terra e ha contribuito a far conoscere Modena a milioni di persone. Il nostro obiettivo deve essere quello di trasformare questa notorietà in un’opportunità per il territorio, invitando le persone a venire qui, entrare nelle acetaie, incontrare i produttori e scoprire un patrimonio che si intreccia con la cultura, l’arte, la musica, i motori e le altre grandi eccellenze modenesi. Il crescente numero di adesioni ad Acetaie Aperte dimostra quanto i produttori credano in questo percorso e ci auguriamo che nel 2026 possa essere superato il record delle 48 acetaie partecipanti dello scorso anno.”

Acetaie Aperte rappresenta non soltanto un appuntamento dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dei due Aceti Balsamici di Modena, ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica del territorio. Nel corso degli anni, l’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP hanno contribuito in maniera determinante a portare il nome di Modena nel mondo, diventando ambasciatori di un territorio nel quale l’eccellenza agroalimentare dialoga con il patrimonio artistico e culturale e con una tradizione produttiva unica.

“Il turismo enogastronomico è un fenomeno in costante crescita, con un pubblico sempre più interessato non soltanto ad assaggiare un prodotto, ma a conoscerne l’origine, incontrare chi lo produce e scoprire i territori e le comunità che ne custodiscono la storia. – dichiara Cesare Mazzetti, Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena – In questo scenario i Consorzi di Tutela hanno un ruolo importante: accanto alla tutela e alla promozione delle denominazioni, abbiamo il compito di far comprendere il valore più profondo delle nostre produzioni. Prodotti come l’Aceto Balsamico di Modena sono infatti custodi di cultura, tradizioni e saperi che si tramandano nel tempo e rappresentano una chiave straordinaria per scoprire il territorio da cui provengono. Acetaie Aperte offre l’opportunità di vivere tutto questo in prima persona, trasformando la conoscenza di un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo in un’esperienza autentica nel cuore del territorio modenese.”