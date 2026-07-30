Meteo avverso: 7 aziende su 10 colpite negli ultimi 3 anni

Negli ultimi tre anni, tra il 2023 e il 2025, quasi 7 aziende agricole su dieci (67,6%) hanno subito almeno un danno causato da eventi naturali. A fronte di un livello di consapevolezza in crescita, c’è ancora una quota non trascurabile di imprese che considera con meno evidenza l’esposizione ai rischi climatici. È quanto emerge dalla sesta edizione di AGRIcoltura100, l’iniziativa pluriennale di Reale...