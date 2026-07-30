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CLARA MOSCHINI

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Meteo avverso: 7 aziende su 10 colpite negli ultimi 3 anni

Cresce la consapevolezza del rischio. Da grandine, tempeste e caldo estremo i danni più ingenti

Negli ultimi tre anni, tra il 2023 e il 2025, quasi 7 aziende agricole su dieci (67,6%) hanno subito almeno un danno causato da eventi naturali. A fronte di un livello di consapevolezza in crescita, c’è ancora una quota non trascurabile di imprese che considera con meno evidenza l’esposizione ai rischi climatici.  È quanto emerge dalla sesta edizione di AGRIcoltura100, l’iniziativa pluriennale di Reale...

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