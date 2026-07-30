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illycaffè: ricavi e margini in ascesa nel I° sem
Mercati di Italia, Europa e Usa crescono intorno al 20%
Nel primo semestre del 2026 i ricavi del gruppo illycaffè sono risultati pari a 373 milioni di euro, registrando un marcato aumento del +19% a tassi di cambio costanti rispetto all’esercizio precedente (+17% a tassi di cambio correnti), sostenuto da un significativo incremento dei volumi in tutti i principali mercati, in particolare nei due paesi strategici Italia e Stati Uniti.Nonostante continui la...
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EFA News - European Food Agency
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